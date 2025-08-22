Montée du bois des Allemands Moûtiers Savoie

Montée du bois des Allemands

Montée du bois des Allemands 73600 Moûtiers Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

977 Points -Une montée ombragée au milieu de laquelle vous traverserez Notre Dame-du-Pré. Puis la forêt profonde reprendra ses droits, avec quelques pins qui donnent un étonnant caractère méditerranéen à certains lacets.

English : Le Bois des Allemands

977 Points Thick forest provides plenty of shade on the first part of the climb, up to Notre Dame du Pré, where the trees briefly thin out. Some of the pines above the village give an unexpectedly Mediterranean feel to the upper section of the climb.

Deutsch :

977 Punkte -Ein schattiger Anstieg, in dessen Mitte Sie Notre Dame-du-Pré durchqueren. Dann kommt der tiefe Wald wieder zu seinem Recht, mit einigen Kiefern, die manchen Serpentinen einen erstaunlichen mediterranen Charakter verleihen.

Italiano :

977 Punti Una salita ombreggiata nel mezzo della quale si attraversa Notre Dame-du-Pré. Poi la foresta profonda riprende il sopravvento, con alcuni pini che conferiscono un sorprendente carattere mediterraneo ad alcune svolte.

Español :

977 Puntos Una subida sombreada en medio de la cual se atraviesa Notre Dame-du-Pré. A continuación, el bosque profundo vuelve a tomar el relevo, con algunos pinos que dan un sorprendente carácter mediterráneo a algunos de los giros y curvas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-08-22 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains source Apidae Tourisme