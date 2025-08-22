Moulin de Bougès Cans et Cévennes Lozère

Moulin de Bougès Marche nordique Difficulté moyenne

Moulin de Bougès 48400 Cans et Cévennes Lozère Occitanie

Durée : 225 Distance : 9164.0 Tarif :

Un voyage à travers le temps, avec les ruines du château de Saint-Julien-d’Arpaon, les deux menhirs couchés à proximité, et l’ancienne voie de chemin de fer…

Difficulté moyenne

http://www.cevennes-gorges-du-tarn.com/ +33 4 66 45 01 14

English :

A journey through time, with the ruins of Saint-Julien-d’Arpaon castle, the two nearby recumbent menhirs, and the old railway line…

Deutsch :

Eine Reise durch die Zeit mit den Ruinen des Schlosses von Saint-Julien-d’Arpaon, den zwei liegenden Menhiren in der Nähe und der alten Eisenbahnstrecke…

Italiano :

Un viaggio nel tempo, con le rovine del castello di Saint-Julien-d’Arpaon, i due menhir nelle vicinanze e la vecchia linea ferroviaria…

Español :

Un viaje en el tiempo, con las ruinas del castillo de Saint-Julien-d’Arpaon, los dos menhires cercanos y la antigua línea de ferrocarril…

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-14 par CDT Lozère