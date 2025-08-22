Moûtiers Col de la Madeleine Nord Moûtiers Savoie

Moûtiers Col de la Madeleine Nord

Moûtiers Col de la Madeleine Nord Place Mgr Terrier 73600 Moûtiers Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Un itinéraire plutôt sportif pour les cyclistes aguerris qui voudraient se lancer sur l’une des étapes régulièrement empruntée par les cyclistes du Tour de France l’ascension du col mythique de la Madeleine, à 1993 m d’altitude.

https://www.coeurdetarentaise-tourisme.com/ +33 4 79 04 29 05

English :

A rather sporty itinerary for seasoned cyclists who would like to tackle one of the stages regularly used by Tour de France cyclists: the ascent of the mythical Col de la Madeleine, at 1993 m altitude.

Deutsch :

Eine eher sportliche Route für erfahrene Radfahrer, die sich auf eine der Etappen begeben möchten, die regelmäßig von den Radfahrern der Tour de France befahren werden: den Aufstieg zum legendären Col de la Madeleine auf 1993 m Höhe.

Italiano :

Un percorso piuttosto sportivo per ciclisti esperti che vogliono affrontare una delle tappe regolarmente utilizzate dai ciclisti del Tour de France: l’ascesa del leggendario Col de la Madeleine, a 1993 m di altitudine.

Español :

Una ruta más bien deportiva para ciclistas avezados que deseen afrontar una de las etapas utilizadas habitualmente por los ciclistas del Tour de Francia: la ascensión al legendario Col de la Madeleine, a 1993 m de altitud.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2020-11-13 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains source Apidae Tourisme