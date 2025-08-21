N°85 Vesse Espace VTT-FFC Vichy Montagne La Guillermie Allier

N°85 Vesse Espace VTT-FFC Vichy Montagne

N°85 Vesse Espace VTT-FFC Vichy Montagne Route de Ferrières sur Sichon 03250 La Guillermie Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Circuit spécial débutant pour découvrir les Bois Noirs entourant le village de La Guillermie.

+33 4 70 59 37 89

English : N°85 Vesse Espace VTT-FFC Vichy Montagne

A special tour for beginners to discover the Bois Noirs surrounding the village of La Guillermie.

Deutsch : N°85 Vesse Espace VTT-FFC Vichy Montagne

Spezieller Anfängerrundgang zur Entdeckung der Bois Noirs, die das Dorf La Guillermie umgeben.

Italiano :

Un percorso speciale per i principianti alla scoperta dei Bois Noirs che circondano il villaggio di La Guillermie.

Español : N°85 Vesse Espace VTT-FFC Vichy Montagne

Un sendero especial para principiantes para descubrir los Bois Noirs que rodean el pueblo de La Guillermie.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-24 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme