N°85 Vesse Espace VTT-FFC Vichy Montagne La Guillermie Allier
N°85 Vesse Espace VTT-FFC Vichy Montagne La Guillermie Allier vendredi 1 mai 2026.
N°85 Vesse Espace VTT-FFC Vichy Montagne
N°85 Vesse Espace VTT-FFC Vichy Montagne Route de Ferrières sur Sichon 03250 La Guillermie Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Durée : Distance : Tarif :
Circuit spécial débutant pour découvrir les Bois Noirs entourant le village de La Guillermie.
+33 4 70 59 37 89
English : N°85 Vesse Espace VTT-FFC Vichy Montagne
A special tour for beginners to discover the Bois Noirs surrounding the village of La Guillermie.
Deutsch : N°85 Vesse Espace VTT-FFC Vichy Montagne
Spezieller Anfängerrundgang zur Entdeckung der Bois Noirs, die das Dorf La Guillermie umgeben.
Italiano :
Un percorso speciale per i principianti alla scoperta dei Bois Noirs che circondano il villaggio di La Guillermie.
Español : N°85 Vesse Espace VTT-FFC Vichy Montagne
Un sendero especial para principiantes para descubrir los Bois Noirs que rodean el pueblo de La Guillermie.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-24 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme