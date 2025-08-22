N°88 Le Pays des Pions Espace VTT-FFC Vichy Montagne La Guillermie Allier
N°88 Le Pays des Pions Espace VTT-FFC Vichy Montagne
N°88 Le Pays des Pions Espace VTT-FFC Vichy Montagne Route de l’Ecole 03250 La Guillermie Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Au départ du foyer du Montoncel ou de la Guillermie, rejoignez Lavoine et découvrez son patrimoine forestier.
+33 4 70 59 37 89
English : N°88 Le Pays des Pions Espace VTT-FFC Vichy Montagne
Leaving from the Montoncel or Guillermie hostel, join Lavoine and discover its forest heritage.
Deutsch : N°88 Le Pays des Pions Espace VTT-FFC Vichy Montagne
Von der Feuerstelle Montoncel oder La Guillermie aus erreichen Sie Lavoine und entdecken sein Waldkulturerbe.
Italiano :
Partendo dall’ostello di Montoncel o di Guillermie, si va a Lavoine per scoprire il suo patrimonio forestale.
Español : N°88 Le Pays des Pions Espace VTT-FFC Vichy Montagne
Saliendo del albergue de Montoncel o de Guillermie, diríjase a Lavoine y descubra su patrimonio forestal.
