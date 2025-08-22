Nages, son histoire au fil du Viau Nages Tarn

Nages, son histoire au fil du Viau

Nages, son histoire au fil du Viau Le Bourg 81320 Nages Tarn Occitanie

Au départ de l’église, circuit autour du village avec panneaux explicatifs.

English :

Starting from the church, this heritage circuit leads you through the village, guided by a series of interpretive panels.

Deutsch :

Ausgehend von der Kirche, Rundgang um das Dorf mit erklärenden Schildern.

Italiano :

Partendo dalla chiesa, un circuito intorno al villaggio con pannelli esplicativi.

Español :

Desde la iglesia parte este recorrido patrimonial que atraviesa el pueblo siguiendo varios paneles explicativos.

