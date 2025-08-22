Nages, son histoire au fil du Viau Nages Tarn
Nages, son histoire au fil du Viau Nages Tarn vendredi 1 mai 2026.
Nages, son histoire au fil du Viau
Nages, son histoire au fil du Viau Le Bourg 81320 Nages Tarn Occitanie
Durée : Distance : Tarif :
Au départ de l’église, circuit autour du village avec panneaux explicatifs.
https://www.destinationhautlanguedoc.fr/ +33 5 32 11 09 45
English :
Starting from the church, this heritage circuit leads you through the village, guided by a series of interpretive panels.
Deutsch :
Ausgehend von der Kirche, Rundgang um das Dorf mit erklärenden Schildern.
Italiano :
Partendo dalla chiesa, un circuito intorno al villaggio con pannelli esplicativi.
Español :
Desde la iglesia parte este recorrido patrimonial que atraviesa el pueblo siguiendo varios paneles explicativos.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-14 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme