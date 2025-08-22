Randonnée Le chemin de Tsaquarello (version courte)

Randonnée Le chemin de Tsaquarello (version courte) Maison de Payrac 81320 Nages Tarn Occitanie

Cheminez en découvrant des marqueurs de pierres qui ont été reconstitués: cairns, capitelles et autres… Vous aurez une magnifique vue sur les monts de Lacaune

English :

Walk along the path and discover stone markers that have been reconstructed: cairns, capitelles and others… You will have a magnificent view of the Lacaune Mountains

Deutsch :

Auf Ihrem Weg entdecken Sie Steinmarkierungen, die wieder aufgebaut wurden: Cairns, Capitelles und andere… Sie haben einen herrlichen Blick auf die Monts de Lacaune

Italiano :

Passeggiate e scoprite i segni di pietra che sono stati ricostruiti: cairn, capitelli e altri… Potrete godere di una magnifica vista sulle montagne di Lacaune

Español :

Pasee y descubra los hitos de piedra que han sido reconstituidos: mojones, capiteles y otros… Tendrá una magnífica vista de las montañas de Lacaune

