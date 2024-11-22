Nérac, une balade de la Garenne au château Henri IV Nérac Lot-et-Garonne

Nérac, une balade de la Garenne au château Henri IV Nérac Lot-et-Garonne vendredi 1 août 2025.

Distance : 4300.0

Cette balade débute par la Garenne, enjambe la Baïse avant de parcourir les rues historiques autour du château, puis celle du petit Nérac, surplombant la rivière, rive droite.

English : Nérac, une balade de la Garenne au château Henri IV

This walk starts with the Garenne, crosses the Baïse before going through the historic streets around the castle, then the one of the little Nérac, overhanging the river, right bank.

Deutsch : Nérac, une balade de la Garenne au château Henri IV

Dieser Spaziergang beginnt in La Garenne, überquert die Baïse, bevor er durch die historischen Straßen rund um das Schloss und dann durch die des kleinen Nérac führt, das den Fluss am rechten Ufer überblickt.

Italiano :

Questa passeggiata inizia alla Garenne, attraversa la Baïse prima di percorrere le vie storiche intorno al castello, poi quella della piccola Nérac, a strapiombo sul fiume, sulla riva destra.

Español : Nérac, une balade de la Garenne au château Henri IV

Este paseo comienza en la Garenne, atraviesa la Baïse antes de recorrer las calles históricas que rodean el castillo, y luego la del pequeño Nérac, que domina el río, orilla derecha.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-11-22 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine