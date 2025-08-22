Oreilles en Balade Rieupeyroux Rieupeyroux Aveyron

Oreilles en Balade parcours sonore de Rieupeyroux

Oreilles en Balade parcours sonore de Rieupeyroux Départ de l’ Esplanade de l’Eglise Saint-Martial 12240 Rieupeyroux Aveyron Occitanie

Partez avec vos enfants (entre 5 et 12 ans) pour découvrir de manière originale Rieupeyroux. Un parcours sonore avec une version adulte et une version enfant. Une activité gratuite pour tous, seul ou en famille (version adulte version enfant).

https://oreillesenbalade.eu/

English :

Take your children (aged between 5 and 12) on an original discovery of Rieupeyroux. A sound trail with adult and children’s versions. A free activity for everyone, alone or with the family (adult version children’s version).

Deutsch :

Machen Sie sich mit Ihren Kindern (zwischen 5 und 12 Jahren) auf den Weg, um Rieupeyroux auf originelle Weise zu entdecken. Ein Klangparcours mit einer Erwachsenen- und einer Kinderversion. Eine kostenlose Aktivität für alle, allein oder mit der Familie (Erwachsenenversion Kinderversion).

Italiano :

Portate i vostri bambini (di età compresa tra i 5 e i 12 anni) alla scoperta di Rieupeyroux. Un percorso sonoro con versioni per adulti e per bambini. Un’attività gratuita per tutti, da soli o in famiglia (versione per adulti versione per bambini).

Español :

Lleve a sus hijos (de 5 a 12 años) a descubrir Rieupeyroux de una forma original. Un recorrido sonoro con versiones para adultos y niños. Una actividad gratuita para todos, solos o en familia (versión para adultos versión para niños).

