Parcours adulte Sur les pas du Saint Curé Parcours dans le village d’Ars 01480 Ars-sur-Formans Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Muni du livret, suivez le parcours les plaques de rue sont le fil conducteur qui vous permettent de découvrir l’histoire des lieux où vécut le Saint Curé d’Ars.

English :

Armed with the booklet, follow the route: the street signs are the thread that will lead you to discover the history of the places where the Saint Curé d’Ars lived.

Deutsch :

Mit dem Heft ausgestattet, folgen Sie dem Rundgang: Die Straßenschilder sind der rote Faden, der Ihnen die Geschichte der Orte näher bringt, an denen der Heilige Pfarrer von Ars lebte.

Italiano :

Armati del libretto, seguite il percorso: i cartelli stradali sono il filo conduttore che vi condurrà alla scoperta della storia dei luoghi in cui visse il Curato d’Ars.

Español :

Armado con el folleto, siga la ruta: los carteles de las calles son el hilo conductor que le llevará a descubrir la historia de los lugares donde vivió el Cura de Ars.

