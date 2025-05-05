Parcours enfant « Sur les pas du saint curé À toi de jouer ! » Ars-sur-Formans Ain

Parcours enfant « Sur les pas du saint curé À toi de jouer ! » Ars-sur-Formans Ain vendredi 1 août 2025.

Parcours enfant « Sur les pas du saint curé À toi de jouer ! »

Parcours enfant « Sur les pas du saint curé À toi de jouer ! » Parcours dans le village d’Ars 01480 Ars-sur-Formans Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Avec ce livret questions/réponses, suis les plaques historiques et visite le village. Tu découvriras la vie du Saint Curé, Jean-Marie Vianney, et tu comprendras comment on vivait dans ce village au 19ème.

A faire en famille à partir de 6 ans

http://www.ars-trevoux.com/ +33 4 74 00 36 32

English :

With this Q&A booklet, follow the historical plaques and visit the village. You’ll discover the life of the Saint Curé, Jean-Marie Vianney, and understand what life was like in this village in the 19th century.

Family outing for ages 6 and up

Deutsch :

Mit diesem Frage-und-Antwort-Heft folgst du den historischen Tafeln und besuchst das Dorf. Du wirst das Leben des heiligen Pfarrers, Jean-Marie Vianney, kennenlernen und verstehen, wie man im 19. Jahrhundert in diesem Dorf lebte.

Für die ganze Familie ab 6 Jahren

Italiano :

Con questo libretto di domande e risposte, seguite le targhe storiche e visitate il villaggio. Scoprirete la vita del Santo Curato, Jean-Marie Vianney, e capirete come si viveva nel villaggio nel XIX secolo.

Gita in famiglia per bambini dai 6 anni in su

Español :

Con este folleto de preguntas y respuestas, siga las placas históricas y visite el pueblo. Descubrirá la vida del Santo Cura, Jean-Marie Vianney, y comprenderá cómo se vivía en el pueblo en el siglo XIX.

Visita familiar para niños a partir de 6 años

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-05 par Aintourisme source Apidae Tourisme