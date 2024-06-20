Parcours de running « Le circuit du Marsouin » Angoulême Charente

Parcours de running « Le circuit du Marsouin »

Parcours de running « Le circuit du Marsouin » Boulevard Liédot 16000 Angoulême Charente Nouvelle-Aquitaine

Sur les pas des militaires du 1er RIMA à l’entraînement, pas un seul escalier ne vous sera épargné!

Le circuit du Marsouin allie à la perfection performance physique et découverte culturelle d’Angoulême, Ville d’Art et d’Histoire et capitale de la BD

https://www.angouleme-tourisme.com/ +33 5 45 95 16 84

English :

Following in the footsteps of the soldiers of the 1er RIMA in training, you won’t be spared a single staircase!

The Marsouin circuit perfectly combines physical performance and cultural discovery of Angoulême, City of Art and History and capital of the comic strip

Deutsch :

Auf den Spuren der Soldaten des 1. RIMA beim Training wird Ihnen keine einzige Treppe erspart bleiben!

Der Marsouin-Rundweg verbindet körperliche Leistung perfekt mit der kulturellen Entdeckung von Angoulême, der Stadt der Kunst und Geschichte und der Hauptstadt der Comics

Italiano :

Seguendo le orme dei soldati della 1er RIMA in addestramento, non vi sarà risparmiata nemmeno una scala!

Il circuito di Marsouin è la combinazione perfetta tra performance fisica e scoperta culturale di Angoulême, città d’arte e di storia e capitale del fumetto

Español :

Siguiendo los pasos de los soldados del 1er RIMA en formación, ¡no se le escapará ni una sola escalera!

El circuito Marsouin es la combinación perfecta de rendimiento físico y descubrimiento cultural de Angulema, Ciudad de Arte e Historia y capital del cómic

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-06-20 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme