Parcours de running « Le circuit du Marsouin »
Parcours de running « Le circuit du Marsouin » Boulevard Liédot 16000 Angoulême Charente Nouvelle-Aquitaine
Sur les pas des militaires du 1er RIMA à l’entraînement, pas un seul escalier ne vous sera épargné!
Le circuit du Marsouin allie à la perfection performance physique et découverte culturelle d’Angoulême, Ville d’Art et d’Histoire et capitale de la BD
https://www.angouleme-tourisme.com/ +33 5 45 95 16 84
English :
Following in the footsteps of the soldiers of the 1er RIMA in training, you won’t be spared a single staircase!
The Marsouin circuit perfectly combines physical performance and cultural discovery of Angoulême, City of Art and History and capital of the comic strip
Deutsch :
Auf den Spuren der Soldaten des 1. RIMA beim Training wird Ihnen keine einzige Treppe erspart bleiben!
Der Marsouin-Rundweg verbindet körperliche Leistung perfekt mit der kulturellen Entdeckung von Angoulême, der Stadt der Kunst und Geschichte und der Hauptstadt der Comics
Italiano :
Seguendo le orme dei soldati della 1er RIMA in addestramento, non vi sarà risparmiata nemmeno una scala!
Il circuito di Marsouin è la combinazione perfetta tra performance fisica e scoperta culturale di Angoulême, città d’arte e di storia e capitale del fumetto
Español :
Siguiendo los pasos de los soldados del 1er RIMA en formación, ¡no se le escapará ni una sola escalera!
El circuito Marsouin es la combinación perfecta de rendimiento físico y descubrimiento cultural de Angulema, Ciudad de Arte e Historia y capital del cómic
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-06-20 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme