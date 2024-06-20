Parcours de running « Pierres et BD » Angoulême Charente

Parcours de running « Pierres et BD » Angoulême Charente vendredi 1 août 2025.

Parcours de running « Pierres et BD »

Parcours de running « Pierres et BD » Place de l’hôtel de Ville 16000 Angoulême Charente Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : Tarif :

C’est au cœur de la vieille ville d’Angoulême que ce parcours vous entraîne pour une découverte étonnante entre murs peints et œuvres d’art imaginés par des auteurs de BD, et prestigieux comme la cathédrale Saint-Pierre ou encore l’ancien château comtal.

https://www.angouleme-tourisme.com/ +33 5 45 95 16 84

English :

In the heart of Angoulême’s old town, this tour takes you on an astonishing discovery of painted walls and works of art imagined by comic strip artists, and prestigious buildings such as Saint-Pierre Cathedral and the former château comtal.

Deutsch :

Dieser Rundgang führt Sie durch die Altstadt von Angoulême, wo Sie auf eine erstaunliche Entdeckungstour zwischen bemalten Wänden und Kunstwerken von Comic-Autoren und prestigeträchtigen Gebäuden wie der Kathedrale Saint-Pierre oder dem ehemaligen Grafenschloss gehen.

Italiano :

Nel cuore del centro storico di Angoulême, questo percorso vi porterà alla sorprendente scoperta di muri dipinti e opere d’arte create da fumettisti, nonché di edifici prestigiosi come la Cattedrale di Saint-Pierre e l’antico castello comtale.

Español :

En el corazón del casco antiguo de Angulema, este recorrido le llevará a descubrir muros pintados y obras de arte creadas por dibujantes de cómics, así como prestigiosos edificios como la catedral de Saint-Pierre y el antiguo castillo comtal.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-06-20 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme