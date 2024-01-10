Parcours de running vert 11 km Angoulême Charente

Parcours de running vert 11 km Angoulême Charente vendredi 1 août 2025.

Parcours de running vert 11 km

Parcours de running vert 11 km Place de l’hôtel de ville 16000 Angoulême Charente Nouvelle-Aquitaine

Au départ de l’hôtel de ville, ce circuit très nature vous emmène jusqu’au golf de l’Hirondelle, parcourant des espaces naturels préservés méconnus autour d’Angoulême et offrant de superbes vues sur la ville..

+33 5 45 92 43 14

English :

Departing from the town hall, this very natural circuit takes you to the Hirondelle golf course, covering little-known preserved natural areas around Angoulême and offering superb views over the city…

Deutsch :

Vom Rathaus aus führt Sie diese sehr naturbelassene Route zum Golf de l’Hirondelle. Sie durchquert unbekannte, geschützte Naturgebiete rund um Angoulême und bietet herrliche Ausblicke auf die Stadt…

Italiano :

Partendo dal Municipio, questo percorso molto naturale vi porterà fino al campo da golf di Hirondelle, attraversando aree naturali incontaminate poco conosciute intorno ad Angoulême e offrendo una vista superba sulla città…

Español :

Saliendo del Ayuntamiento, este sendero muy natural le llevará hasta el campo de golf de Hirondelle, pasando por zonas naturales poco conocidas y vírgenes de los alrededores de Angulema y ofreciendo magníficas vistas de la ciudad…

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-01-10 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme