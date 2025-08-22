Parcours des biefs Issoire Puy-de-Dôme

Parcours des biefs

Parcours des biefs 2 Rue Eugène Gauttier 63500 Issoire Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

La situation d’Issoire au confluent de l’Allier et de la couze Pavin permit de créer un réseau dense d’irrigation dans la ville. De ce réseau, aujourd’hui, on peut apercevoir ici ou là ces canaux qui coulent au détour d’une rue ou d’un bâtiment.

English :

The location of Issoire at the confluence of the Allier and the Couze Pavin allowed the creation of a dense irrigation network in the city. From this network, today, one can see here and there these canals that flow around the bend of a street or a building.

Deutsch :

Die Lage von Issoire am Zusammenfluss von Allier und Couze Pavin ermöglichte es, ein dichtes Bewässerungsnetz in der Stadt zu schaffen. Von diesem Netz kann man heute hier und da diese Kanäle sehen, die um die Ecke einer Straße oder eines Gebäudes fließen.

Italiano :

La posizione di Issoire alla confluenza dell’Allier e della Couze Pavin ha permesso la creazione di una fitta rete di irrigazione nella città. Da questa rete, oggi, si possono vedere qua e là questi canali che corrono intorno a una strada o a un edificio.

Español :

La ubicación de Issoire en la confluencia del Allier y el Couze Pavin permitió la creación de una densa red de riego en la ciudad. A partir de esta red, hoy en día, se pueden ver aquí y allá estos canales que rodean una calle o un edificio.

