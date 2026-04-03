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Parcours des Murs Peints Cœur de ville Angoulême Charente

Parcours des Murs Peints Cœur de ville Angoulême Charente vendredi 1 mai 2026.

Lieu : Parcours des Murs Peints Cœur de ville Angoulême

Adresse : Angoulême

Ville : 16000 Angoulême

Département : Charente

Début : 2026-05-01

Fin : 2029-12-31

Parcours des Murs Peints Cœur de ville

Parcours des Murs Peints Cœur de ville rue de l’Arsenal 16000 Angoulême Charente Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : Tarif :

Partez à la découverte des Murs Peints BD d’Angoulême.

https://www.angouleme-tourisme.com/   +33 5 45 95 16 84

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English :

Discover the Painted Comic Strip Walls of Angoulême.

Deutsch :

Gehen Sie auf Entdeckungsreise durch die Comic-Wandmalereien von Angoulême.

Italiano :

Scoprite le pareti dipinte a fumetti di Angoulême.

Español :

Descubra las paredes pintadas de cómic de Angulema.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-02-26 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme

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