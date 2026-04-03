Parcours des Murs Peints Cœur de ville Angoulême Charente
Parcours des Murs Peints Cœur de ville Angoulême Charente vendredi 1 mai 2026.
Parcours des Murs Peints Cœur de ville
Parcours des Murs Peints Cœur de ville rue de l’Arsenal 16000 Angoulême Charente Nouvelle-Aquitaine
Durée : Distance : Tarif :
Partez à la découverte des Murs Peints BD d’Angoulême.
https://www.angouleme-tourisme.com/ +33 5 45 95 16 84
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English :
Discover the Painted Comic Strip Walls of Angoulême.
Deutsch :
Gehen Sie auf Entdeckungsreise durch die Comic-Wandmalereien von Angoulême.
Italiano :
Scoprite le pareti dipinte a fumetti di Angoulême.
Español :
Descubra las paredes pintadas de cómic de Angulema.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-02-26 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme
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