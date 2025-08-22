Parcours d’orientation découverte de Mens Mens Isère

Parcours d’orientation découverte de Mens

Parcours d’orientation découverte de Mens 38710 Mens Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Un cicruit patrimonial ludique avec les enfants, une version plus étoffée pour adultes, ou une approche sur la biodiversité: à l’aide de balises, ce sont 3 bonnes occasions d’en apprendre plus sur Mens et ses alentours de façon ludique!

http://www.trieves-vercors.fr/ +33 4 82 62 63 50

English : Parcours d’orientation découverte de Mens

A fun heritage trail for children, a more in-depth version for adults, or a biodiversity trail: with the help of markers, there are 3 great ways to learn more about Mens and the surrounding area in a fun way!

Deutsch : Parcours d’orientation découverte de Mens

Ein spielerischer Erbgut-Cicruit mit Kindern, eine ausführlichere Version für Erwachsene oder ein Ansatz zur Biodiversität: Mithilfe von Markierungen sind dies drei gute Gelegenheiten, um auf spielerische Weise mehr über Mens und seine Umgebung zu erfahren!

Italiano :

Un divertente percorso storico per i bambini, una versione più dettagliata per gli adulti o un approccio basato sulla biodiversità: con l’aiuto dei marker, ci sono 3 ottimi modi per conoscere Mens e l’area circostante in modo divertente!

Español : Parcours d’orientation découverte de Mens

Un divertido itinerario patrimonial para niños, una versión más detallada para adultos o un enfoque basado en la biodiversidad: con la ayuda de los marcadores, existen 3 magníficas maneras de aprender más sobre Mens y sus alrededores de forma divertida

