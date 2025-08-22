Sentier de la Ronde du Chatel Mens Isère

Sentier de la Ronde du Chatel

Sentier de la Ronde du Chatel 38710 Mens Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Sentier large et plat accessible aux familles avec poussettes, seniors et personnes à mobilité réduite. Le site se prêt également aux veillées et aux affûts nocturnes. Un coin bivouac permet de passer la nuit au coeur de la forêt.

http://www.trieves-vercors.fr/ +33 4 82 62 63 50

English : Sentier la Ronde du Chatel

Wide, flat trail accessible to families with baby carriages, senior citizens and people with reduced mobility. The site is also ideal for evening gatherings and nocturnal game drives. A bivouac area allows you to spend the night in the heart of the forest.

Deutsch : Sentier la Ronde du Chatel

Breiter und flacher Pfad, der auch für Familien mit Kinderwagen, Senioren und Menschen mit eingeschränkter Mobilität geeignet ist. Der Ort eignet sich auch für Nachtwachen und nächtliche Ansitze. Ein Biwakplatz bietet die Möglichkeit, die Nacht im Herzen des Waldes zu verbringen.

Italiano :

Percorso ampio e pianeggiante accessibile a famiglie con passeggini, anziani e persone a mobilità ridotta. Il sito si presta anche alla visione notturna e al pedinamento. Un’area di bivacco permette di trascorrere la notte nel cuore della foresta.

Español : Sentier la Ronde du Chatel

Sendero ancho y llano accesible para familias con carritos de bebé, personas mayores y personas con movilidad reducida. El lugar también se presta a la observación nocturna y al acecho. Una zona de vivac permite pasar la noche en el corazón del bosque.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2016-07-26 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme