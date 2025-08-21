Parcours Guil 6 Pont du Simoust Saint Guillaume Guillestre Hautes-Alpes

Parcours Guil 6 Pont du Simoust Saint Guillaume

Parcours Guil 6 Pont du Simoust Saint Guillaume Pont du Simoust 05600 Guillestre Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur

Durée : Distance : Tarif :

Pour toi amateur d’eaux vive, rafteur chevronné, voici un beau parcours pour te mettre en biceps,de Classe II III , large et agréable: des magnifiques gorges dominées par la place forte de Mont-Dauphin et la formation rocheuse de la Main du Titan!

+33 4 92 46 76 18

English : Course 6 Pont du Simoust Saint Guillaume

For you, white water enthusiast, experienced rafter, here is a beautiful course to put you in biceps, Class II III, wide and pleasant: beautiful gorges dominated by the stronghold of Mont-Dauphin and the rocky formation of the Main du Titan!

Deutsch :

Für dich als Wildwasserfan und erfahrenen Rafter gibt es hier eine schöne Strecke, um deinen Bizeps zu trainieren, Klasse II III, breit und angenehm: wunderschöne Schluchten, die von der Festung Mont-Dauphin und der Felsformation der Hand des Titanen dominiert werden!

Italiano :

Per voi, appassionati di acque bianche, rafter esperti, ecco un bel percorso per far salire i bicipiti, di classe II/III, ampio e piacevole: magnifiche gole dominate dalla roccaforte del Mont-Dauphin e dalla formazione rocciosa del Main du Titan!

Español :

Para ti, aficionado a las aguas bravas, rafter experimentado, aquí tienes un hermoso recorrido para poner a punto tus bíceps, de clase II III, amplio y agradable: ¡magníficas gargantas dominadas por la fortaleza del Mont-Dauphin y la formación rocosa del Main du Titan!

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-08 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme