Parcours La ville d’eaux à la Belle Epoque Royat Puy-de-Dôme

Parcours La ville d’eaux à la Belle Epoque

Parcours La ville d’eaux à la Belle Epoque Place Allard 63130 Royat Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

Bordé de façades rivalisant de beauté, le parc thermal sert d’écrin aux monuments de la station

https://www.wivisites.com/monument_details?site=12829048-cb3b-4944-86c1-58b8fca4eadd +33 4 73 29 74 70

English :

Lined with facades that rival each other in beauty, the spa park serves as a showcase for the resort’s monuments.

Deutsch :

Der Kurpark ist von schönen Fassaden gesäumt und dient als Kulisse für die Sehenswürdigkeiten des Ortes

Italiano :

Circondato da facciate che rivaleggiano in bellezza, il parco termale fa da sfondo ai monumenti della località

Español :

Bordeado por fachadas que rivalizan en belleza, el parque termal sirve de telón de fondo a los monumentos de la estación

