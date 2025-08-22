Parcours Royat, du parc thermal au centre bourg Royat Puy-de-Dôme

Parcours Royat, du parc thermal au centre bourg

Parcours Royat, du parc thermal au centre bourg Place Allard 63130 Royat Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

En partant du cœur de la station thermale, la vallée de la Tiretaine aménagée en parc guide les promeneurs jusqu’au bourg de Royat.

https://www.wivisites.com/monument_details?site=d92a10f9-d54c-4f40-8cd2-477aa026dd79 +33 4 73 29 74 70

English :

Starting from the heart of the spa, the Tiretaine valley, now a park, guides walkers to the town of Royat.

Deutsch :

Ausgehend vom Herzen des Kurortes führt das als Park angelegte Tiretaine-Tal die Spaziergänger bis zum Städtchen Royat.

Italiano :

Partendo dal cuore delle terme, la valle della Tiretaine, trasformata in parco, accompagna gli escursionisti fino alla città di Royat.

Español :

Partiendo del corazón del balneario, el valle de Tiretaine, convertido en parque, guía a los caminantes hasta la ciudad de Royat.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-29 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme