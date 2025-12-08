Parcours libre des petits ambassadeurs du patrimoine La Chabanne Allier
Parcours libre des petits ambassadeurs du patrimoine
Parcours libre des petits ambassadeurs du patrimoine Bourg de La Chabanne et alentours 03250 La Chabanne Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Ce parcours vous propose une découverte originale de La Chabanne à travers des yeux d’enfants. A pieds et ou en voiture !
https://www.wivisites.com/ +33 4 70 56 41 59
English :
This trail offers an original way to discover La Chabanne through children’s eyes. On foot and/or by car!
Deutsch :
Dieser Rundgang bietet Ihnen eine originelle Entdeckung von La Chabanne durch Kinderaugen. Zu Fuß und oder mit dem Auto!
Italiano :
Questo percorso offre un modo originale per scoprire La Chabanne attraverso gli occhi dei bambini. A piedi e/o in auto!
Español :
Este sendero ofrece una forma original de descubrir La Chabanne a través de los ojos de los niños. ¡A pie y/o en coche!
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-29 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme