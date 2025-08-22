Ramillard PR n°9 La Chabanne Allier

Ramillard PR n°9 La Chabanne Allier vendredi 1 mai 2026.

Ramillard PR n°9

Ramillard PR n°9 Place de l’Église 03250 La Chabanne Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Ce parcours aux différents beaux points de vue se situe de part et d’autre de la vallée de la Besbre.

English : Ramillard PR n°9

This route, with its many beautiful viewpoints, lies on either side of the Besbre valley.

Deutsch : Ramillard PR n°9

Diese Strecke mit verschiedenen schönen Aussichtspunkten befindet sich auf beiden Seiten des Besbre-Tals.

Italiano :

Questo percorso, con i suoi numerosi punti panoramici, si trova su entrambi i lati della valle di Besbre.

Español : Ramillard PR n°9

Esta ruta, con sus numerosos y bellos miradores, se sitúa a ambos lados del valle del Besbre.

