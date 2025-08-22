Ramillard PR n°9 La Chabanne Allier
Ramillard PR n°9 La Chabanne Allier vendredi 1 mai 2026.
Ramillard PR n°9
Ramillard PR n°9 Place de l’Église 03250 La Chabanne Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Durée : Distance : Tarif :
Ce parcours aux différents beaux points de vue se situe de part et d’autre de la vallée de la Besbre.
http://www.vichymonamour.fr/ +33 4 70 59 38 40
English : Ramillard PR n°9
This route, with its many beautiful viewpoints, lies on either side of the Besbre valley.
Deutsch : Ramillard PR n°9
Diese Strecke mit verschiedenen schönen Aussichtspunkten befindet sich auf beiden Seiten des Besbre-Tals.
Italiano :
Questo percorso, con i suoi numerosi punti panoramici, si trova su entrambi i lati della valle di Besbre.
Español : Ramillard PR n°9
Esta ruta, con sus numerosos y bellos miradores, se sitúa a ambos lados del valle del Besbre.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-25 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme