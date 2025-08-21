Sentier pédagogique du ruisseau »Le Sapey »

Sentier pédagogique du ruisseau »Le Sapey » Départ du circuit dans le village 03250 La Chabanne Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Accès libre avec panneau d’information. Ce sentier pédagogique (3,5 km/45 min) mène sur les chemins frais et ombragés, à travers une forêt de feuillus et de résineux et offre une vue panoramique sur la vallée de la Besbre.

https://www.lachabanne.fr/ +33 4 70 56 41 59

English : Sentier pédagogique du ruisseau »Le Sapey »

Free access with information panel. This educational trail (3.5 km/45 min) leads along cool, shady paths through deciduous and coniferous forest, with panoramic views over the Besbre valley.

Deutsch : Sentier pédagogique du ruisseau »Le Sapey »

Freier Zugang mit Informationstafel. Dieser Lehrpfad (3,5 km/45 min) führt auf kühlen, schattigen Wegen durch einen Laub- und Nadelwald und bietet einen Panoramablick auf das Tal der Besbre.

Italiano :

Accesso libero con pannello informativo. Questo percorso didattico (3,5 km/45 min) si snoda su sentieri freschi e ombreggiati attraverso un bosco di latifoglie e conifere e offre una vista panoramica sulla valle di Besbre.

Español : Sentier pédagogique du ruisseau »Le Sapey »

Acceso libre con panel informativo. Este sendero didáctico (3,5 km/45 min) discurre por caminos frescos y sombreados a través de un bosque de árboles caducifolios y coníferas y ofrece una vista panorámica del valle del Besbre.

