Parcours n°11 De la réserve de Moëze au marais de Brouage Saint-Froult Charente-Maritime

Parcours n°11 De la réserve de Moëze au marais de Brouage

Parcours n°11 De la réserve de Moëze au marais de Brouage Parking de la ferme de plaisance 17780 Saint-Froult Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

De la Réserve naturelle de Moëze-Oléron à la Maison éclusière de Beaugeay en passant par Brouage, ce parcours vous emmène sur les traces de l’ancien Golfe de Saintonge.

https://tinyurl.com/yckhs7j9 +33 5 46 99 08 60

English : Route n°11 From the Moëze reserve to the Brouage marshes

From the Moëze-Oléron nature reserve to the Beaugeay lockhouse, via Brouage, this route takes you on a tour of the former Gulf of Saintonge.

Deutsch : Route Nr. 11: Vom Moëze-Reservat zum Sumpfgebiet von Brouage

Vom Naturschutzgebiet Moëze-Oléron über Brouage bis zum Schleusenhaus von Beaugeay führt Sie dieser Rundgang auf den Spuren des ehemaligen Golfs von Saintonge.

Italiano :

Dalla riserva naturale di Moëze-Oléron alla casa del guardiano della chiusa di Beaugeay, passando per Brouage, questo itinerario vi porta sulle tracce dell’antico Golfo di Saintonge.

Español :

Desde la reserva natural de Moëze-Oléron hasta la casa del esclusero de Beaugeay, pasando por Brouage, esta ruta le lleva tras las huellas del antiguo golfo de Saintonge.

2023-03-17