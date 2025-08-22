Sentier des Lais de mer Saint-Froult Charente-Maritime

Sentier des Lais de mer

Sentier des Lais de mer parking de la plage de Plaisance 17780 Saint-Froult Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : Tarif :

Parcours qui chemine sur l’arrière-plage.

Ceux qui le souhaitent peuvent revenir par la plage pour réaliser une boucle à partir du parking ou à partir de l’espace d’accueil de la réserve naturelle de Moëze-Oléron.

https://www.reserve-moeze-oleron.fr/ +33 7 68 24 70 23

English : Sea Lais Trail

The route follows the back beach.

Those who wish to do so can return via the beach to make a loop from the car park or from the reception area of the Moëze-Oléron nature reserve.

Deutsch : Lais de mer Pfad

Dieser Weg führt über den hinteren Teil des Strandes.

Wer möchte, kann über den Strand zurückkehren, um vom Parkplatz oder vom Empfangsbereich des Naturschutzgebiets Moëze-Oléron aus einen Rundweg zu machen.

Italiano :

Il percorso segue la spiaggia posteriore.

Chi lo desidera può tornare indietro attraverso la spiaggia per completare un anello dal parcheggio o dalla reception della riserva naturale di Moëze-Oléron.

Español :

La ruta sigue la playa de atrás.

Los que lo deseen pueden volver por la playa para completar un bucle desde el aparcamiento o desde la recepción de la reserva natural de Moëze-Oléron.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-30 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme