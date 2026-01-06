Printemps des réserves naturelles, rendez-vous à Moëze-Oléron Route de plaisance, route de la plage Saint-Froult
Route de plaisance, route de la plage Plage de Plaisance Saint-Froult Charente-Maritime
Début : 2026-04-25 14:00:00
fin : 2026-04-25 17:00:00
2026-04-25
Printemps des réserves est un évènement de valorisation des réserves naturelles de Charente-Maritime et de Vendée,. L’équipe de la réserve naturelle de Moëze-Oléron vous accueille en itinérance sur la plage de Saint-Froult l’après-midi.
Route de plaisance, route de la plage Plage de Plaisance Saint-Froult 17780 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 24 70 23 nathalie.bourret@lpo.fr
English :
Printemps des réserves is an event promoting nature reserves in Charente-Maritime and Vendée. The Moëze-Oléron nature reserve team welcomes you to the Saint-Froult beach in the afternoon.
L’événement Printemps des réserves naturelles, rendez-vous à Moëze-Oléron Saint-Froult a été mis à jour le 2026-01-06 par Echappées Nature Département de la Charente-Maritime