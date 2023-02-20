Parcours pédestre Vers Montportail (variante) Saint-Froult Charente-Maritime
Parcours pédestre Vers Montportail (variante) Saint-Froult Charente-Maritime vendredi 1 août 2025.
Parcours pédestre Vers Montportail (variante)
Parcours pédestre Vers Montportail (variante) Ecluse de Montportail 17780 Saint-Froult Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
Durée : Distance : Tarif :
Ce circuit permet de découvrir la plage de Saint-Froult et la zone ostréicole de Montportail.
+33 5 46 82 64 64
English : Walking route Towards Montportail (variant)
This circuit allows you to discover the beach of Saint-Froult and the oyster farming area of Montportail.
Deutsch : Wanderroute: In Richtung Montportail (2. Option)
Auf diesem Rundweg können Sie den Strand von Saint-Froult und das Austerngebiet von Montportail entdecken.
Italiano :
L’itinerario tocca la spiaggia di Saint-Froult e la zona di allevamento di ostriche di Montportail.
Español :
Esta ruta pasa por la playa de Saint-Froult y la zona ostrícola de Montportail.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-02-20 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme