Parcours pédestre Vers Montportail (variante) Saint-Froult Charente-Maritime

Parcours pédestre Vers Montportail (variante) Ecluse de Montportail 17780 Saint-Froult Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Ce circuit permet de découvrir la plage de Saint-Froult et la zone ostréicole de Montportail.

+33 5 46 82 64 64

English : Walking route Towards Montportail (variant)

This circuit allows you to discover the beach of Saint-Froult and the oyster farming area of Montportail.

Deutsch : Wanderroute: In Richtung Montportail (2. Option)

Auf diesem Rundweg können Sie den Strand von Saint-Froult und das Austerngebiet von Montportail entdecken.

Italiano :

L’itinerario tocca la spiaggia di Saint-Froult e la zona di allevamento di ostriche di Montportail.

Español :

Esta ruta pasa por la playa de Saint-Froult y la zona ostrícola de Montportail.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-02-20 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme