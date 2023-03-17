Parcours n°15 L’Île Madame Port-des-Barques Charente-Maritime

Située dans l’estuaire de la Charente, sur la commune touristique de Port-des-Barques, l’île Madame, d’une superficie d’environ 70 ha est à marée basse rattachée au continent par un tombolo naturel d’1km nommé Passe aux Boeufs .

English : Route n°15 Île Madame

Located in the Charente estuary, in the tourist commune of Port-des-Barques, Ile Madame, with a surface area of approximately 70 ha, is « attached » to the mainland at low tide by a natural tombolo of 1km called « Passe aux Boeufs ».

Deutsch : Route Nr. 15 Die Île Madame

Die etwa 70 ha große Île Madame liegt in der Mündung der Charente in der Touristengemeinde Port-des-Barques. Bei Ebbe ist sie durch eine 1 km lange natürliche Tombolo mit dem Festland « verbunden », die « Passe aux Boeufs » genannt wird.

Italiano :

Situata nell’estuario della Charente, nel comune turistico di Port-des-Barques, l’Île Madame si estende su una superficie di circa 70 ettari ed è « attaccata » alla terraferma durante la bassa marea da un tombolo naturale di 1 km noto come « Passe aux Boeufs ».

Español :

Situada en el estuario de la Charente, en el municipio turístico de Port-des-Barques, Île Madame ocupa una superficie de unas 70 hectáreas y está « unida » a tierra firme en marea baja por un tómbolo natural de 1 km conocido como « Passe aux Boeufs ».

