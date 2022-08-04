Parcours pédestre Lîle Madame Port-des-Barques Charente-Maritime

Parcours pédestre Lîle Madame Port-des-Barques Charente-Maritime vendredi 1 août 2025.

Parcours pédestre Lîle Madame

Parcours pédestre Lîle Madame Entrée de la Passe aux Boeufs 17730 Port-des-Barques Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

C’est en empruntant la Passe aux Bœufs que vous découvrirez l’Ile Madame. Accessible uniquement à marée basse elle offre un panorama naturel et historique varié. Attention aux horaires de marées.

+33 5 46 82 64 64

English : Walking tour L’île Madame

It is by taking the Passe aux Bœufs that you will discover the Ile Madame. Accessible only at low tide, it offers a varied natural and historical panorama. Please note the tide times.

Deutsch : Strecke zum Wandern Lîle Madame

Über die Passe aux Bœufs können Sie die Ile Madame entdecken. Sie ist nur bei Ebbe zugänglich und bietet ein abwechslungsreiches natürliches und historisches Panorama. Achten Sie auf die Gezeitenzeiten.

Italiano :

Percorrete il Passe aux B?ufs per scoprire l’Ile Madame. Accessibile solo con la bassa marea, offre un variegato panorama naturale e storico. Si prega di osservare gli orari delle maree.

Español :

Recorra el Passe aux Bœufs para descubrir la isla Madame. Accesible sólo con marea baja, ofrece un variado panorama natural e histórico. Tenga en cuenta los horarios de las mareas.

