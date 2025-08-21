Parcours pédestre Circuit de l’étang des Rouches Port-des-Barques Charente-Maritime

Parcours pédestre Circuit de l’étang des Rouches

Parcours pédestre Circuit de l’étang des Rouches entrée de la Passe aux Boeufs 17730 Port-des-Barques Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : Tarif :

Petite boucle qui mêle activités ostréicoles et jolis points de vue en passant aux abords du lac des Rouches.

+33 5 46 82 64 64

English : Walking route: Circuit de l’étang des Rouches

A small loop which combines oyster farming activities and beautiful viewpoints while passing by the Lac des Rouches.

Deutsch : Fußweg: Rundweg um den Teich Les Rouches

Ein kleiner Rundweg, der Austernzucht und schöne Aussichtspunkte miteinander verbindet und an der Umgebung des Lac des rouches vorbeiführt.

Italiano :

Un breve percorso che combina le attività di allevamento di ostriche con belle vedute, passando per il Lac des Rouches.

Español :

Un bucle corto que combina actividades ostrícolas con bonitas vistas a su paso por el Lac des Rouches.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-08-04 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme