Parcours pédestre Circuit de l’étang des Rouches Port-des-Barques Charente-Maritime

Parcours pédestre Circuit de l’étang des Rouches entrée de la Passe aux Boeufs 17730 Port-des-Barques Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
Petite boucle qui mêle activités ostréicoles et jolis points de vue en passant aux abords du lac des Rouches.
English : Walking route: Circuit de l’étang des Rouches
A small loop which combines oyster farming activities and beautiful viewpoints while passing by the Lac des Rouches.
Deutsch : Fußweg: Rundweg um den Teich Les Rouches
Ein kleiner Rundweg, der Austernzucht und schöne Aussichtspunkte miteinander verbindet und an der Umgebung des Lac des rouches vorbeiführt.
Italiano :
Un breve percorso che combina le attività di allevamento di ostriche con belle vedute, passando per il Lac des Rouches.
Español :
Un bucle corto que combina actividades ostrícolas con bonitas vistas a su paso por el Lac des Rouches.
