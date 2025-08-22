Parcours n°4 Circuit des communaux Saint-Hippolyte Charente-Maritime

Parcours n°4 Circuit des communaux

17430 Saint-Hippolyte Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Partez du bourg de St Hippolyte pour gagner les paysages plus naturels des bords de Charente. Le pont suspendu se dévoile ensuite, tout comme les quais de Tonnay-Charente.

https://tinyurl.com/2jcaatar +33 5 46 99 08 60

English : Route n°4 Circuit des communaux

Leave the village of St Hippolyte to reach the more natural landscapes of the banks of the Charente. The suspension bridge is then revealed, as are the quays of Tonnay-Charente.

Deutsch : Strecke 4: Rundweg der Kommunen

Gehen Sie von der Ortschaft St Hippolyte aus in die natürlicheren Landschaften am Ufer der Charente. Die Hängebrücke und die Uferpromenade von Tonnay-Charente sind ebenfalls zu sehen.

Italiano :

Lasciate la città mercato di St Hippolyte per i paesaggi più naturali lungo le rive della Charente. Il ponte sospeso e le banchine di Tonnay-Charente sono in vista.

Español :

Abandone la ciudad mercado de St Hippolyte para adentrarse en paisajes más naturales a orillas del Charente. A continuación, el puente colgante y los muelles de Tonnay-Charente.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-03-17 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme