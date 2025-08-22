Trail d’Aqui Saint Hippolyte Saint-Hippolyte Aveyron
Trail d’Aqui Saint Hippolyte Saint-Hippolyte Aveyron vendredi 1 mai 2026.
Trail d’Aqui Saint Hippolyte
Trail d’Aqui Saint Hippolyte Lieu de départ Parking du Foirail 12140 Saint-Hippolyte Aveyron Occitanie
46 km D+ 2000m ***** 37 % route 26 % Chemin large 37 % Monotrace 100 % bonheur ! Courir quand bon vous semble… Courir avec qui vous voulez… Courir en se laissant guider… Courir en toute liberté !
https://www.traildaqui.fr/ +33 5 65 48 29 02
English :
46 km D+ 2000m ***** 37 % road 26 % wide track 37 % monotrace 100 % happiness! Run whenever you like? Run with whoever you want? Let yourself be guided? Run in total freedom!
Deutsch :
46 km D+ 2000m ***** 37 % Straße 26 % Breiter Weg 37 % Monotrace 100 % Glück! Laufen, wann immer Sie wollen? Laufen Sie mit wem Sie wollen? Laufen und sich führen lassen? Laufen Sie in völliger Freiheit!
Italiano :
46 km D+ 2000m ***** 37 % strada 26 % pista larga 37 % monotraccia 100 % felicità! Correre quando ne hai voglia? Correre con chi vuoi tu? Correre con una guida? Correte in piena libertà!
Español :
46 km D+ 2000m ***** 37 % carretera 26 % pista ancha 37 % monotrace ¡100 % felicidad! ¿Corre cuando te apetezca? ¿Corre con quien quieras? ¿Corre con un guía? ¡Corre con total libertad!
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-19 par ADT Aveyron