Parcours n°5 Entre la vallée de l’arnoult et le canal Charente-Seudre Champagne Charente-Maritime

Sur l’ancien trait de côte du golfe de Saintonge, les paysages et les activités se déclinent autour de la vallée de l’Arnoult et du canal Charente-Seudre.
https://tinyurl.com/y6jvuuzp +33 5 46 99 08 60
English : Route 5: Between the Arnoult Valley and the Charente-Seudre Canal
On the old coastline of the Gulf of Saintonge, the landscapes and activities are centred around the Arnoult valley and the Charente-Seudre canal.
Deutsch : Route Nr. 5: Zwischen dem Arnoult-Tal und dem Charente-Seudre-Kanal
An der ehemaligen Küstenlinie des Golfs von Saintonge sind die Landschaften und Aktivitäten rund um das Arnoult-Tal und den Charente-Seudre-Kanal angesiedelt.
Italiano :
Sull’antico litorale del Golfo di Saintonge, i paesaggi e le attività ruotano intorno alla valle di Arnoult e al canale Charente-Seudre.
Español :
En el antiguo litoral del golfo de Saintonge, los paisajes y actividades giran en torno al valle de Arnoult y el canal Charente-Seudre.
