Parcours n°5 Entre la vallée de l’arnoult et le canal Charente-Seudre Champagne Charente-Maritime

Parcours n°5 Entre la vallée de l’arnoult et le canal Charente-Seudre Champagne Charente-Maritime vendredi 1 août 2025.

Parcours n°5 Entre la vallée de l’arnoult et le canal Charente-Seudre

Parcours n°5 Entre la vallée de l’arnoult et le canal Charente-Seudre Parking de l’église 17620 Champagne Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : Tarif :

Sur l’ancien trait de côte du golfe de Saintonge, les paysages et les activités se déclinent autour de la vallée de l’Arnoult et du canal Charente-Seudre.

https://tinyurl.com/y6jvuuzp +33 5 46 99 08 60

English : Route 5: Between the Arnoult Valley and the Charente-Seudre Canal

On the old coastline of the Gulf of Saintonge, the landscapes and activities are centred around the Arnoult valley and the Charente-Seudre canal.

Deutsch : Route Nr. 5: Zwischen dem Arnoult-Tal und dem Charente-Seudre-Kanal

An der ehemaligen Küstenlinie des Golfs von Saintonge sind die Landschaften und Aktivitäten rund um das Arnoult-Tal und den Charente-Seudre-Kanal angesiedelt.

Italiano :

Sull’antico litorale del Golfo di Saintonge, i paesaggi e le attività ruotano intorno alla valle di Arnoult e al canale Charente-Seudre.

Español :

En el antiguo litoral del golfo de Saintonge, los paisajes y actividades giran en torno al valle de Arnoult y el canal Charente-Seudre.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-03-17 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme