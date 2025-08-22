Parcours pédestre Circuit du Bois des Châtaigners Champagne Charente-Maritime

Parcours pédestre Circuit du Bois des Châtaigners

Parcours pédestre Circuit du Bois des Châtaigners parking de l’école (D239 vers St Jean d’Angle) 17620 Champagne Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Une petite balade dans les bois en pensant à l’explorateur René Caillé, premier Occidental qui a réussi à rentrer dans la ville de Tombouctou au Mali et à surtout en être revenu vivant.

+33 5 46 82 64 64

English : Walking route Circuit du Bois des Châtaigners

A short walk in the woods with the explorer René Caillé in mind, the first Westerner who managed to enter the city of Timbuktu in Mali and above all to return alive.

Deutsch : Fußweg: Rundweg Bois des Châtaigners

Ein kleiner Spaziergang durch die Wälder, bei dem wir an den Forscher René Caillé denken, den ersten Westler, dem es gelang, in die Stadt Timbuktu in Mali einzudringen und vor allem lebend zurückzukehren.

Italiano :

Una breve passeggiata nel bosco pensando all’esploratore René Caillé, il primo occidentale a entrare nella città di Timbuctù in Mali e, soprattutto, a tornare vivo.

Español :

Un breve paseo por el bosque pensando en el explorador René Caillé, el primer occidental que entró en la ciudad de Tombuctú, en Malí, y, lo que es más importante, que regresó con vida.

