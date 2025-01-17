Les berges du fleuve Champagne Ardèche

Les berges du fleuve Champagne Ardèche vendredi 1 août 2025.

Les berges du fleuve

Les berges du fleuve Cour des Champenois 07340 Champagne Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes

Savez-vous ce qu’est le Vulcain ou le martinet noir ? Ce parcours facile est idéal pour égayer votre curiosité sur la faune et la flore locales ainsi que sur l’histoire du fleuve Rhône. Balade à retrouver dans notre application « les échappées inspirées ».

http://www.autour-du-palais-ideal.fr/ +33 4 75 23 45 33

English : Rambling circuit « En passant par Champagne »

Do you know what the Vulcan or black swift is? This easy walk is ideal to stimulate your curiosity about the local fauna and flora as well as the history of the river Rhône. You can find this walk in our application « les échappées inspirées ».

Deutsch :

Wissen Sie, was der Vulkan oder der Mauersegler ist? Diese leichte Wanderung ist ideal, um Ihre Neugierde auf die lokale Flora und Fauna sowie die Geschichte des Rhône-Flusses zu wecken. Diese Wanderung finden Sie in unserer App « les échappées inspirées ».

Italiano :

Sapete cos’è il Vulcan o il rondone nero? Questa facile passeggiata è ideale per stimolare la curiosità sulla fauna e la flora locali e sulla storia del fiume Rodano. Potete trovare questa passeggiata nella nostra applicazione « les échappées inspirées ».

Español :

¿Sabes qué es el Vulcano o vencejo negro? Este sencillo paseo es ideal para estimular su curiosidad por la fauna y la flora locales, así como por la historia del río Ródano. Puede encontrar este paseo en nuestra aplicación « les échappées inspirées ».

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-17 par Agence d’Attractivité de la Drôme source Apidae Tourisme