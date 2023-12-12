La côte de Champagne Champagne Ardèche

La côte de Champagne Au coeur du village face à l’église 07340 Champagne Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes

Entre plaine rhodanienne et plateau de vergers dominant le Rhône, cette balade de hameau en hameau concilie belles pierres et points de vue agréables. A découvrir dans le guide en vente à l’office de tourisme et l’application les « échappées inspirées »

http://www.autour-du-palais-ideal.fr/ +33 4 75 23 45 33

English :

Between the Rhone plain and the plateau of orchards overlooking the Rhone, this walk from hamlet to hamlet combines beautiful stonework and pleasant viewpoints. To be discovered in the guidebook on sale at the tourist office and the « échappées inspirées » application.

Deutsch :

Zwischen der Rhône-Ebene und dem Obstplantagenplateau, das die Rhône überragt, vereint diese Wanderung von Weiler zu Weiler schöne Steine und angenehme Aussichtspunkte. Zu entdecken im Reiseführer, der im Tourismusbüro erhältlich ist, und in der App « les échappées inspirées »

Italiano :

Tra la pianura del Rodano e l’altopiano di frutteti che si affaccia sul Rodano, questa passeggiata di borgo in borgo unisce belle opere in pietra e piacevoli panorami. Da scoprire nella guida in vendita all’ufficio del turismo e nell’applicazione « échappées inspirées »

Español :

Entre la llanura del Ródano y la meseta de huertos que domina el Ródano, este paseo de caserío en caserío combina un hermoso trabajo en piedra y agradables vistas. A descubrir en la guía a la venta en la oficina de turismo y en la aplicación « échappées inspirées »

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-12-12 par Agence d’Attractivité de la Drôme source Apidae Tourisme