Parcours n°6 Au coeur des îles Breuil-Magné Charente-Maritime

Parcours n°6 Au coeur des îles

Parcours n°6 Au coeur des îles Place des caneteries 17870 Breuil-Magné Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : Tarif :

Du grand bois (Breuil-Magné), les charpentiers de l’Arsenal de Rochefort ont extrait la matière première des vaisseaux de la marine royale. Ce circuit passe au coeur du site Natura 2000 des marais de Rochefort.

https://tinyurl.com/7jzfutuc +33 5 46 99 08 60

English : Route n°6 In the heart of the islands

From the grand bois (Breuil-Magné), the carpenters of the Rochefort Arsenal extracted the raw material for the ships of the Royal Navy. This tour passes through the heart of the Natura 2000 site of the Rochefort marshes.

Deutsch : Route Nr. 6: Im Herzen der Inseln

Aus dem großen Holz (Breuil-Magné) gewannen die Zimmerleute des Arsenals von Rochefort das Rohmaterial für die Schiffe der königlichen Marine. Dieser Rundgang führt durch das Herz des Natura-2000-Gebiets der Sümpfe von Rochefort.

Italiano :

Dal grand bois (Breuil-Magné), i carpentieri dell’Arsenale di Rochefort estraevano la materia prima per le navi della Marina Reale. Questo tour attraversa il cuore del sito Natura 2000 delle Paludi di Rochefort.

Español :

Del grand bois (Breuil-Magné), los carpinteros del Arsenal de Rochefort extraían la materia prima para los barcos de la Marina Real. Este recorrido atraviesa el corazón del espacio Natura 2000 de las Marismas de Rochefort.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-03-17 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme