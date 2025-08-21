Parcours pédestre L’île du Liron Breuil-Magné Charente-Maritime

Parcours pédestre L’île du Liron

Parcours pédestre L’île du Liron Cabane de Moins 17870 Breuil-Magné Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Baladez-vous au cœur du marais rochefortais et découvrez ses richesses naturelles.

+33 5 46 82 64 64

English : Walking tour Liron Island

Stroll through the heart of the Rochefort marshes and discover its natural riches.

Deutsch : Wanderweg Die Insel Liron

Machen Sie einen Spaziergang im Herzen des Sumpfgebiets von Rochefort und entdecken Sie seine natürlichen Reichtümer.

Italiano :

Passeggiate nel cuore delle paludi di Rochefort e scoprite le loro ricchezze naturali.

Español :

Pasee por el corazón de las marismas de Rochefort y descubra sus riquezas naturales.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-07-29 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme