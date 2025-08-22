Parcours pédestre Le pré du fond Breuil-Magné Charente-Maritime
Parcours pédestre Le pré du fond Cabane de Moins 17870 Breuil-Magné Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
Découvrez la richesse et la fragilité des marais rochefortais.
+33 5 46 82 64 64
English : Walking route The meadow at the bottom
Discover the richness and fragility of the Rochefort marshes.
Deutsch : Strecke zum Wandern Die Wiese am Grund
Entdecken Sie den Reichtum und die Zerbrechlichkeit der Sumpfgebiete von Rochefort.
Scoprite la ricchezza e la fragilità delle paludi di Rochefort.
Descubra la riqueza y la fragilidad de las marismas de Rochefort.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-08-04 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme