Parcours n°8 Le circuit des acqueducs Tonnay-Charente Charente-Maritime

Parcours n°8 Le circuit des acqueducs parking des quais 17430 Tonnay-Charente Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Au XV siècle, les cargaisons de vin et de cognac descendaient le fleuve à bords de gabarres pour être chargées sur les quais de Tonnay-Charente. De là, elles étaient acheminées vers le nouveau monde.

English : Route n°8 The circuit of the acqueducts

In the 15th century, cargoes of wine and cognac were shipped down the river on barges to be loaded onto the quays of Tonnay-Charente. From there, they were transported to the New World.

Deutsch : Parcours Nr. 8: Der Rundweg der Akquedukte

Im 15. Jahrhundert fuhren Wein- und Cognaclieferungen auf Gabarres flussabwärts, um an den Kais von Tonnay-Charente verladen zu werden. Von dort aus wurden sie in die neue Welt transportiert.

Italiano :

Nel XV secolo, i carichi di vino e cognac venivano trasportati lungo il fiume su chiatte fino alle banchine di Tonnay-Charente. Da lì venivano spediti nel Nuovo Mondo.

Español :

En el siglo XV, los cargamentos de vino y coñac se transportaban por el río en barcazas hasta los muelles de Tonnay-Charente. Desde allí se enviaban al Nuevo Mundo.

