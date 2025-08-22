Parcours n°8 Le circuit des acqueducs Tonnay-Charente Charente-Maritime
Parcours n°8 Le circuit des acqueducs Tonnay-Charente Charente-Maritime vendredi 1 mai 2026.
Parcours n°8 Le circuit des acqueducs
Parcours n°8 Le circuit des acqueducs parking des quais 17430 Tonnay-Charente Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
Durée : Distance : Tarif :
Au XV siècle, les cargaisons de vin et de cognac descendaient le fleuve à bords de gabarres pour être chargées sur les quais de Tonnay-Charente. De là, elles étaient acheminées vers le nouveau monde.
https://tinyurl.com/hzc5xruj +33 5 46 99 08 60
English : Route n°8 The circuit of the acqueducts
In the 15th century, cargoes of wine and cognac were shipped down the river on barges to be loaded onto the quays of Tonnay-Charente. From there, they were transported to the New World.
Deutsch : Parcours Nr. 8: Der Rundweg der Akquedukte
Im 15. Jahrhundert fuhren Wein- und Cognaclieferungen auf Gabarres flussabwärts, um an den Kais von Tonnay-Charente verladen zu werden. Von dort aus wurden sie in die neue Welt transportiert.
Italiano :
Nel XV secolo, i carichi di vino e cognac venivano trasportati lungo il fiume su chiatte fino alle banchine di Tonnay-Charente. Da lì venivano spediti nel Nuovo Mondo.
Español :
En el siglo XV, los cargamentos de vino y coñac se transportaban por el río en barcazas hasta los muelles de Tonnay-Charente. Desde allí se enviaban al Nuevo Mundo.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-03-17 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme