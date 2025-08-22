Parcours sportif Vertbois l’Ecuissière Dolus-d’Oléron Charente-Maritime

Parcours sportif Vertbois l’Ecuissière

Parcours sportif Vertbois l’Ecuissière Avant le parking de l’Ecuissière 17550 Dolus-d’Oléron Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

En plein cœur de la forêt domaniale et tout près de la mer, ce parcours sportif de 2,2 km aménagé, permet de pratiquer une activité physique dans un environnement exceptionnel.

https://ville-dolus-oleron.fr/ +33 5 46 75 32 36

English :

Right in the heart of the national forest and very close to the sea, this 2.2 km sports trail offers the chance to exercise in an exceptional environment.

Deutsch :

Im Herzen des Staatswaldes und ganz in der Nähe des Meeres bietet dieser 2,2 km lange, angelegte Sportparcours die Möglichkeit, sich in einer außergewöhnlichen Umgebung körperlich zu betätigen.

Italiano :

Nel cuore della foresta nazionale e a due passi dal mare, questo percorso sportivo di 2,2 km offre la possibilità di fare attività fisica in un ambiente eccezionale.

Español :

En pleno bosque nacional y muy cerca del mar, este sendero deportivo de 2,2 km ofrece la posibilidad de mantenerse activo en un entorno excepcional.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-03-24 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme