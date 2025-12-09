PARCOURS URBAIN SUR LE CHEMIN DES BARAQUETTES A SETE Sète Hérault
Durée : 30 Distance : 160.0 Tarif :
Circuit de la Corniche vers le panoramique du Mont Saint Clair
Difficile
https://www.tourisme-sete.com/itineraires-balades.html +33 4 86 84 04 04
English : PARCOURS URBAIN SUR LE CHEMIN DES BARAQUETTES A SETE
Deutsch : PARCOURS URBAIN SUR LE CHEMIN DES BARAQUETTES A SETE
Italiano :
Il percorso della Corniche fino al punto panoramico di Mont Saint Clair
Español : PARCOURS URBAIN SUR LE CHEMIN DES BARAQUETTES A SETE
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-01 par Hérault Tourisme