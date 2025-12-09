PARCOURS URBAIN SUR LE CHEMIN DES BARAQUETTES A SETE Sète Hérault

PARCOURS URBAIN SUR LE CHEMIN DES BARAQUETTES A SETE A pieds Difficile

PARCOURS URBAIN SUR LE CHEMIN DES BARAQUETTES A SETE La Corniche 34200 Sète Hérault Occitanie

Durée : 30 Distance : 160.0 Tarif :

Circuit de la Corniche vers le panoramique du Mont Saint Clair

Difficile

https://www.tourisme-sete.com/itineraires-balades.html +33 4 86 84 04 04

English : PARCOURS URBAIN SUR LE CHEMIN DES BARAQUETTES A SETE

Circuit de la Corniche vers le panoramique du Mont Saint Clair

Deutsch : PARCOURS URBAIN SUR LE CHEMIN DES BARAQUETTES A SETE

Circuit de la Corniche vers le panoramique du Mont Saint Clair

Italiano :

Il percorso della Corniche fino al punto panoramico di Mont Saint Clair

Español : PARCOURS URBAIN SUR LE CHEMIN DES BARAQUETTES A SETE

Circuit de la Corniche vers le panoramique du Mont Saint Clair

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-01 par Hérault Tourisme