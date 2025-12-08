PARCOURS URBAIN SUR LE CHEMIN DU PHARE SAINT-CLAIR A SETE Sète Hérault

PARCOURS URBAIN SUR LE CHEMIN DU PHARE SAINT-CLAIR A SETE A pieds Facile

PARCOURS URBAIN SUR LE CHEMIN DU PHARE SAINT-CLAIR A SETE 148 Rue François Desnoyer 34200 Sète Hérault Occitanie

Durée : 60 Distance : 290.0 Tarif :

Boucle par le bord de mer et phare Saint-Clair

Facile

https://www.tourisme-sete.com/itineraires-balades.html +33 4 86 84 04 04

English : PARCOURS URBAIN SUR LE CHEMIN DU PHARE SAINT-CLAIR A SETE

Boucle par le bord de mer et phare Saint-Clair

Deutsch : PARCOURS URBAIN SUR LE CHEMIN DU PHARE SAINT-CLAIR A SETE

Boucle par le bord de mer et phare Saint-Clair

Italiano :

Giro sul lungomare e sul faro di Saint-Clair

Español : PARCOURS URBAIN SUR LE CHEMIN DU PHARE SAINT-CLAIR A SETE

Boucle par le bord de mer et phare Saint-Clair

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-01 par Hérault Tourisme