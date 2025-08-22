Parcours VTT 58 noir L’intégrale du Poizat Espace FFC Ain Forestière Le Poizat-Lalleyriat Ain

Parcours VTT 58 noir L’intégrale du Poizat Espace FFC Ain Forestière

Parcours VTT 58 noir L’intégrale du Poizat Espace FFC Ain Forestière Parking face à l’épicerie du Poizat 01130 Le Poizat-Lalleyriat Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Parcours exigeant réservé aux plus sportifs. Que ce soit en termes de dénivelé, distance ou bien technicité du parcours, les costauds aimeront ce tracé !

English :

A demanding course reserved for the most athletic riders. Whether in terms of elevation gain, distance or the technical nature of the course, tough riders will love this route!

Deutsch :

Anspruchsvolle Strecke für die sportlichsten Teilnehmer. Ob Höhenunterschied, Distanz oder technischer Schwierigkeitsgrad diese Strecke ist etwas für starke Männer!

Italiano :

Un percorso impegnativo riservato ai corridori più atletici. Sia in termini di pendenza, che di distanza o di natura tecnica del percorso, i corridori più forti ameranno questo percorso!

Español :

Un recorrido exigente reservado a los ciclistas más atléticos. Ya sea por el desnivel, la distancia o la naturaleza técnica del recorrido, ¡a los ciclistas duros les encantará esta ruta!

