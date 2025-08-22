Parcours VTT 59 rouge Tour de la Grande Montagne Espace FFC Ain Forestière Le Poizat-Lalleyriat Ain

Parcours VTT 59 rouge Tour de la Grande Montagne Espace FFC Ain Forestière

Parcours VTT 59 rouge Tour de la Grande Montagne Espace FFC Ain Forestière 323 La Traversée D55 01130 Le Poizat-Lalleyriat Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Circuit assez technique offrant de belles vues tout au long du parcours. Appréciez par beau temps la vue sur la chaine du Jura et des Alpes, et notamment le Mont Blanc !

https://www.hautbugey-tourisme.com/ +33 4 74 12 11 57

English :

This is a fairly technical trail with beautiful views all along the way. When the weather is good, enjoy the view of the Jura and the Alps, especially the Mont Blanc!

Deutsch :

Recht technische Strecke mit schönen Ausblicken auf der ganzen Strecke. Genießen Sie bei gutem Wetter den Blick auf die Jurakette und die Alpen, insbesondere den Mont Blanc!

Italiano :

Si tratta di un percorso abbastanza tecnico, con grandi panorami lungo il cammino. In caso di bel tempo, godetevi la vista sul Giura e sulle Alpi, in particolare sul Monte Bianco!

Español :

Se trata de una ruta bastante técnica con magníficas vistas a lo largo del camino. Disfrute de las vistas del Jura y de los Alpes, especialmente del Mont Blanc, ¡si hace buen tiempo!

