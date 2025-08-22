Parenthèse verdoyante Anzy-le-Duc Saône-et-Loire
Parenthèse verdoyante Anzy-le-Duc Saône-et-Loire vendredi 1 mai 2026.
Parenthèse verdoyante En VTT assistance électrique Difficile
Parenthèse verdoyante Église Notre Dame de l’Assomption 71110 Anzy-le-Duc Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 26000.0 Tarif :
Au départ d’Anzy-le-Duc et de sa magnifique église romane, vous partirez à la découverte du bocage Brionnais en traversant les différentes rivières.
Difficile
https://www.brionnais-tourisme.fr/ +33 3 85 25 39 06
English :
From Anzy-le-Duc and its magnificent Romanesque church, you will discover the Brionnais bocage by crossing the different rivers.
Deutsch :
Von Anzy-le-Duc und seiner wunderschönen romanischen Kirche aus erkunden Sie die Bocage Brionnais, indem Sie die verschiedenen Flüsse überqueren.
Italiano :
Partendo da Anzy-le-Duc e dalla sua magnifica chiesa romanica, scoprirete il bocage del Brionnais attraversando i diversi fiumi.
Español :
Partiendo de Anzy-le-Duc y su magnífica iglesia románica, descubrirá el bocage brionés atravesando los diferentes ríos.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-14 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data