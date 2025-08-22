Partez sur les traces des héros de la Résistance Parcours Street-Art par C215 Estivareilles Loire

Partez sur les traces des héros de la Résistance Parcours Street-Art par C215

Partez sur les traces des héros de la Résistance Parcours Street-Art par C215 456 route du Musée 42380 Estivareilles Loire Auvergne-Rhône-Alpes

L’artiste urbain, Christian Guémy, alias C215 a investit le village d’Estivareilles avec ses magnifiques portraits de Résistant(e)s.

Le Musée d’histoire vous propose de partir sur les traces des œuvres du célèbre street-artiste parisien.

+33 4 77 50 29 20

English :

The urban artist Christian Guémy, alias C215, has invested the village of Estivareilles with his magnificent portraits of Resistance fighters.

The Museum of History invites you to follow in the footsteps of the famous Parisian street artist.

Deutsch :

Der Straßenkünstler Christian Guémy, alias C215, hat das Dorf Estivareilles mit seinen großartigen Porträts von Widerstandskämpferinnen und Widerstandskämpfern besetzt.

Das Geschichtsmuseum lädt Sie ein, sich auf die Spuren der Werke des berühmten Pariser Street-Artists zu begeben.

Italiano :

L’artista urbano Christian Guémy, alias C215, ha conquistato il villaggio di Estivareilles con i suoi magnifici ritratti di combattenti della Resistenza.

Il Museo di Storia vi invita a seguire le orme del famoso artista di strada parigino.

Español :

El artista urbano Christian Guémy, alias C215, ha tomado el pueblo de Estivareilles con sus magníficos retratos de combatientes de la Resistencia.

El Museo de Historia le invita a seguir los pasos del famoso artista callejero parisino.

