Patrimoine et environnement quartier Battant Besançon Doubs

Patrimoine et environnement quartier Battant

Patrimoine et environnement quartier Battant Parvis Eglise de la Madeleine 25000 Besançon Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Führung Battant Quarter, Dauer 2 Stunden. Treffpunkt: Vorplatz der Madeleine-Kirche. Lokale Geschichte und ein schöner Spaziergang stehen auf der Speisekarte. Entdecken Sie dieses beliebte Viertel, das seine Geheimnisse nur den aufmerksamsten Augen preisgibt! Einfache und unterhaltsame Route Preis 8 Euro Kostenlos für unter 18-Jährige Treffpunkt auf dem Vorplatz der Madeleine-Kirche Reservierung unter 06-84-75-49-40 oder unter http://www.visite-besancon.com/

http://www.visite-besancon.com/ +33 6 84 75 49 40

English :

Führung Battant Quarter, Dauer 2 Stunden. Starting point: Vorplatz der Madeleine-Kirche. A rich history and a beautiful space are on the map. Entdecken Sie dieses beliebte Viertel, das seine Geheimnisse nur den aufmerksamsten Augen preisgibt! Einfache und unterhaltsame Route Preis 8 Euro Kostenlos für unter 18-Jährige Treffpunkt auf dem Vorplatz der Madeleine-Kirche Reservierung unter 06-84-75-49-40 oder unter http://www.visite-besancon.com/

Deutsch :

Italiano :

Führung Battant Quarter, Durata 2 Stunden. Punto di partenza: Vorplatz der Madeleine-Kirche. Una ricca storia e un bellissimo spazio sono sulla mappa. Date un’occhiata a questo famoso quartiere, che mostra la sua bellezza solo agli occhi migliori! Percorso semplice e senza ostacoli Prezzo 8 Euro Kostenlos per i minori di 18 anni Treffpunkt auf dem Vorplatz der Madeleine-Kirche Prenotazione al numero 06-84-75-49-40 o a http://www.visite-besancon.com/

Español :

Führung Battant Quarter, Dauer 2 Stunden. Punto de partida: Vorplatz der Madeleine-Kirche. Una rica historia y un bello entorno están en el mapa. Eche un vistazo a este famoso barrio, ¡que sólo muestra su belleza a los mejores ojos! Einfache und unterhaltsame Route Preis 8 Euro Kostenlos für minder 18-Jährige Treffpunkt auf dem Vorplatz der Madeleine-Kirche Reservierung unter 06-84-75-49-40 oder unter http://www.visite-besancon.com/

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-06-06 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data