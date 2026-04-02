Patrimoine et Poésie Circuit incontournables Troyes Aube

Patrimoine et Poésie Circuit incontournables

Patrimoine et Poésie Circuit incontournables 10000 Troyes Aube Grand Est

Durée : Distance : 0.0 Tarif :

La richesse du patrimoine troyen n’est plus un mystère pour de nombreuses personnes. Pourtant, il est toujours possible de redécouvrir le patrimoine, grâce à un nouvel angle d’approche. Si le patrimoine bâti fait la renommée de la ville, il ne faut pas oublier qu’au XIIe siècle, Chrétien de Troyes a vécu ici, et par ses textes, a fondé une grande lignée d’auteurs qui feront, eux-aussi, rayonner la France à travers le monde. Ce circuit vous propose de (re)découvrir le patrimoine troyen, en vous faisant passer par les lieux incontournables, et de mettre en regard face à ces bâtiments, des monuments de la poésie française.

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The richness of Troyes? heritage is no longer a mystery to many people. And yet, it’s always possible to rediscover heritage from a new angle. While the city is renowned for its built heritage, we mustn’t forget that Chrétien de Troyes lived here in the 12th century, and through his writings, founded a great line of authors who would go on to make France famous the world over. This tour will help you (re)discover Troyes? heritage, taking you past some of the city?s most famous landmarks, and showing you some of the monuments of French poetry.

Deutsch :

Das reiche Erbe Trojas ist für viele Menschen kein Geheimnis mehr. Dennoch ist es immer möglich, das Kulturerbe durch einen neuen Blickwinkel wiederzuentdecken. Jahrhundert Chrétien de Troyes hier lebte und mit seinen Texten eine große Reihe von Autoren begründete, die Frankreich in der ganzen Welt bekannt machen sollten. Dieser Rundgang schlägt Ihnen vor, das Kulturerbe von Troyes (wieder) zu entdecken, indem Sie an den unumgänglichen Orten vorbeikommen und diesen Gebäuden die Monumente der französischen Poesie gegenüberstellen.

Italiano :

La ricchezza del patrimonio di Troyes non è più un mistero per molti. Tuttavia, è sempre possibile riscoprire questo patrimonio da una nuova prospettiva. Se la città è famosa per il suo patrimonio edilizio, non bisogna dimenticare che nel XII secolo qui visse Chrétien de Troyes, che con i suoi scritti fondò una grande schiera di autori che avrebbero reso la Francia famosa in tutto il mondo. Questo tour vi aiuterà a (ri)scoprire il patrimonio di Troyes, facendovi passare davanti ad alcuni dei luoghi più importanti della città e mostrandovi alcuni dei monumenti della poesia francese che si trovano di fronte a questi edifici.

Español :

Cuando los iconos de la herencia troyana se encuentran con los grandes poetas franceses…

Cet itinéraire a été mise à jour le 2020-10-19 par Aube en Champagne Attractivité